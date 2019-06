Wasserski-Fahrer am Muro-Strand verärgern "Govern"

Die Balearen-Regierung stößt sich intensiv an Wasserskifahrern vor der berühmten Playa de Muro im Norden von Mallorca. Diese Aktivitäten stören die Bewegungen von Delfinen, Wasserschildkröten und Vögeln, wie es in einem am Donnerstag verbreiteten Bericht der Umweltkommission heißt. Deswegen wurde die zuständige Gemeinde Muro angewiesen, sich intensiver um die Beeinträchtigung der Natur zu kümmern.

Die Aktivitäten finden den Angaben zufolge sehr nahe an der Küste und unweit vom an Vögeln reichen Naturpark S'Albufera statt, was besonders schädlich sei. Besonders die Lautstärke der Motoren und Motoröl, das ins Wasser gelangt, würden die Fauna verstören.

Die Playa de Muro ist zusammen mit Es Trenc der längste Strand auf Mallorca. Er gilt wegen seines türkisblauen Wassers als veritables Paradies.