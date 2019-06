Brite stirbt nach Balkonsturz in Magaluf

Erstmals in der anlaufenden Hauptsaison ist der Balkonsturz eines Touristen auf Mallorca tödlich ausgegangen. Ein 20-jähriger Brite fiel in der Nacht zum Freitag gegen 3 Uhr an der Avenida Magauf in Magaluf aus dem zweiten Stockwerk eines Hotels. Der Mann konnte durch Helfer nicht wiederbelebt werden.

Es handelt sich um den vierten Sturz junger Touristen aus einem Fenster in den vergangenen Tagen. Zuletzt war ein Deutscher in der Nacht zum Donnerstag ebenfalls aus einem Hotel an der Playa de Palma auf Mallorca gefallen. Er liegt schwerverletzt im Krankenhaus Son Espases.

Bereits am am Mittwochmorgen hatte es einen Sturz in Punta Ballena gegeben: Dort fiel ein Brite sieben Meter tief, wurde aber wie durch ein Wunder nur leicht an einem Knöchel verletzt.

Fenster- und Balkonstürze kommen auf Mallorca seit Jahren regelmäßig in der Hochsaison vor.