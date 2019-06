Oberstaatsanwalt befiehlt Polizei Härte gegen "Okupas"

Auf Mallorca wird es wohl schon bald ein härteres Vorgehen von Seiten der Polizei gegen Hausbesetzer geben. Der höchste balearische Staatsanwalt Bartomeu Barceló hat der spanischen Nationalpolizei grünes Licht dafür gegeben. Nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora vom Dienstag geht es ihm darum, sämtliche legalen Wege auszuschöpfen und "Okupas" sofort aus besetzten Immobilien herauszubekommen.

Barceló rechtfertigt die angeordnete Maßnahme mit der aktuellen Situation. Die Zahl der Besetzungsfälle nehme immer weiter zu, eine einheitliche juristische Antworte stehe jedoch aus.

In den vergangenen Wochen waren Polizisten bei Hausbesetzungen wiederholt nicht eingeschritten, was für Unmut in der Bevölkerung gesorgt hatte. Besonders die Besetzung eines Hauses in Palmas Vorort Son Sardina, das von der Besitzerin nur für einige Tage zwecks Urlaubs verlassen worden war, hatte die Menschen bewegt.