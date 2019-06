Mallorca steht ein heißer Sommer bevor

Der Sommer beginnt am Freitag, 21. Juni, gegen 18 Uhr. Ab dann werden die Nächte zwar wieder kürzer, doch die Temperaturen steigen – und das ordentlich. Wie das balearische Wetteramt Aemet mitteilte, steht Mallorca ein sehr heißer Sommer bevor.

Die Durchschnittstemperatur wird bei 24 Grad liegen, zwischen 0,1 und 0,4 Grad über den üblichen Werten. Bis Mitte August muss auf der Insel mit mehreren Hitzewellen gerechnet werden, ab dann kühlt es leicht ab.

Die erste Extremhitze wird bereits zu Beginn der kommenden Woche erwartet. Von Montag bis Mittwoch kann das Quecksilber bis auf 36 Grad klettern.

Die erwartete Niederschlagsmenge in den folgenden Monaten schätzt Aemet als normal ein. 87 Liter Regen pro Quadratmeter sind prognostiziert. Ab Mitte August ist mit Unwetter und Windhosen zu rechnen. Bis dahin regnet es nur schwach und der Niederschlag ist mit Schlamm durchmischt.

Im Rückblick auf den Frühling waren die vergangenen Wochen kühler und trockener als in anderen Jahren.

Und wie wird das Wetter am ersten Sommerwochenende? Am Freitag ist der Himmel bedeckt, vereinzelt ist mit Schlammregen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen 26 bis 31 Grad. Auch am Samstag ist mit Bewölkung prognostiziert, die im Laufe des Tages abnimmt. Die Temperaturen klettern auf 29 Grad.

In der Johannisnacht von Sonntag auf Montag fallen die Werte von 27 Grad tagsüber auf angenehme 21 Grad. Auch dem mitternächtlichen Bad im Meer steht zu Sant Joan nichts im Wege, das Wasser ist 22 Grad warm. (cls)