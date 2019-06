Brand auf Yacht vor Mallorca ausgebrochen

Im Zentrum des „Estius Simfònics“ - des sinfonischen Sommers in Palma - steht das Festival im Castell de Bellver. Fünf Open-Air-Konzerte wird das Sinfonieorchester der Balearen geben. Zuvor spielen die Sinfoniker am Donnerstag, 20. Juni. auf dem Paseo del Borne in Palma um 21 Uhr ein kostenloses Konzert mit bekannten Broadway-Melodien. Am Dienstag, 25. Juni, tritt eine