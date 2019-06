Geisterjet auf Mallorca-Airport teilweise neu angestrichen

Der seit über 30 Jahren ungenutzt auf einem Militärgelände vor sich hin rostende Coronado-Jet der 70er-Jahre-Airline Spantax erstrahlt teilweise in neuem Glanz. Luftfahrtfreunde um Javier Rodriguez strichen das Flugzeug neu an.

Die Arbeiten wurden jedoch erst einmal ausgesetzt, um sicherzugehen, dass alles legal über die Bühne ging. Man verfüge jedenfalls über eine behördliche Erlaubnis für Ausbesserungsarbeiten an dem Jet.

Spantax war eine spanische Charterfluggesellschaft mit Sitz in Madrid. Sie war zwischen 1965 und 1982 in eine Reihe schwerer Unglücke und bedeutsamer Pannen verwickelt, die ihr speziell in Deutschland einen schlechten Ruf einbrachten. Nach der Pleite blieb ein Coronado-Jet auf dem Flugfeld von Palma stehen. Das Flugzeug gilt als selten und wird deswegen auf Vordermann gebracht.