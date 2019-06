Youngster wegen Missbrauchs von Greisin verurteilt

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat einen 26-Jährigen verurteilt, der eine 85-jährige Frau im Juni des vergangenen Jahres sexuell missbraucht hatte. Der Täter akzeptierte eine Geldstrafe in Höhe von 1620 Euro und darf sich der Dame in den kommenden fünf Jahren nicht mehr auf eine Entfernung von unter 500 Metern nähern. Hinzu kommt eine Entschädigungszahlung von 1000 Euro.

Der 26-jährige Marokkaner hatte sich Zutritt zur Wohnung der Frau verschafft, diese unsittlich berührt und ihr vorgeschlagen, einen Pornofilm mit ihm zu drehen. Daraufhin zeigte die Missbrauchte ihn an.

Der Täter befindet sich wegen mehrerer anderer Delikte derzeit im Gefängnis.