Tote Meeresschildkröte auf Canyamel-Strand gespült

Am Strand von Canyamel im Nordosten von Mallorca haben Passanten am Montag eine tote Meeresschildkröte der Art "Caretta caretta" gefunden. Das teilte die zuständige Gemeinde Capdepera am Freitag mit.

Der Kadaver wird von Experten des Palma Aquariums untersucht. Es soll herausgefunden werden, ob das Tier möglicherweise durch Plastik ums Leben kam.

Die Caretta-Schildkröten sind im Mittelmeer durchaus verbreitet, gelten aber als bedroht. Es gibt sie auch in sämtlichen anderen Ozeanen. Diese Tiere werden 135 Kilogramm schwer, über 60 Jahre alt und 90 Zentimeter lang.