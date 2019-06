Gluthitze löst Warnstufe Orange in der Mitte von Mallorca aus

Auch in diesem Jahr findet das Rockin Matxín Festival in Sa Bassa Nova in Portocolom statt. Es treten heimische und nationale Rockabilly-Bands auf, später kann bei DJ-Musik gefeiert werden. Des Weiteren gibt es eine American Vintage Auto- und Motorradausstellung, Foodtrucks, Vintage-Kleidung und Kinderanimation. Die Bands und DJs: La Vil Canalla (aus Navarra)Chester Dinamita & The Fabulous TwoThe Kool