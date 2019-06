Männer bei illegalem Bierverkauf an Playa erwischt

Der Lokalpolizei von Palma de Mallorca ist ein Schlag gegen illegale Bierverkäufer an der Playa de Palma auf Mallorca gelungen. 21 meist aus Pakistan stammende Männer wurden am Donnerstag auf frischer Tat erwischt, wie es am Samstag in einer Pressemitteilung hieß. Zum Einsatz kamen bei der Aktion auch Zivilfahnder.

Den Angaben zufolge wurden die illegalen Bierverkäufer von diversen Lokalen der Urlaubergegend unterstützt. Es wurden 16 Anzeigen erstattet und 548 Euro sichergestellt.

An der Playa de Palma soll es nach dem Willen der Stadt Palma, von Unternehmervertretern und auch Teilen der Vergnügungsindustrie in Zukunft weniger entfesselt zugehen.