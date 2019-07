Polizei in Colònia de Sant Jordi jagt Müllsünder

Die Polizei will in Colònia de Sant Jordi verstärkt gegen Müllsünder vorgehen. Das teilte der Bürgermeister des Küstenortes im Südosten von Mallorca, Juan Rodríguez, am Montag mit.

Die Beamten werden zu verschiedenen Tageszeiten an den bekannten Stellen des Ortes patrouillieren. Wer seinen Abfall illegal entsorgt, muss mit Strafen von mindestens 200 Euro rechnen. Auch soll die Einhaltung der Uhrzeiten, in denen beispielsweise Glascontainer benutzt werden dürfen, kontrolliert werden.

Auch wurde das Reinigungspersonal für den Ort, der bei Urlaubern und Einheimischen gleichermaßen beliebt ist, verstärkt. (cls)