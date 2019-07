Frau beim Sonnenbad auf ihrer Finca angeschossen

Eine Frau hat am Dienstagnachmittag beim Sonnenbaden auf Mallorca einen Schuss in den Arm erhalten. Die Waffe, offenbar ein Gewehr, war von einem unbekannten Täter abgefeuert worden. Die Frau hatte sich auf ihrer Finca bei Montuïri im Freien befunden, als der Schuss fiel. Die Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte das Gebiet ab und überprüfte das Gelände nach verdächtigen Spuren. Auch die Nachbarn wurden befragt. Gesucht wurde zudem nach dem ehemaligen Lebenspartner der Frau, ohne dass weitere Details dazu mitgeteilt wurden.

Da die Polizei ein versuchtes Tötungdelikt nicht ausschloss, wurde eine Bewachung der Frau angeordnet, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Die Ermittlungen dauerten an. (as)