Weihnachtslichter in Palma werden am 28. 11. angeknipst

Die Festtagsbeleuchtung in Palma wird in diesem Jahr am 28. November eingeschaltet. Darauf verständigte sich das Rathaus der Hauptstadt von Mallorca und die Einzelhandelsverbände. Es handelt sich dabei um den Donnerstag vor dem großen Rabatttag in den Geschäften, Black Friday, am 29. November.

Sowohl das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung als auch der Black Friday zählen zu den besucher- und verkaufsstärksten Tagen des Jahres in Palma. Am 28. November wird es auch verschiedene Veranstaltungen wie beispielsweise auf dem Borne geben. (cls)