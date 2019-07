Mutmaßliche Vergewaltiger sollen überaus brutal gewesen sein

Über die mutmaßliche Vergewaltigung einer 18-jährigen Deutschen in Cala Rajada und zu der Festnahmeaktion von vier Tatverdächtigen am Flughafen sind weitere Details bekannt geworden. Zwei der am Donnerstagmorgen gefassten Männer sollen ihr Opfer mit roher Gewalt in ihr Hotelzimmer in der Esperanza-Straße des Ferienortes genötigt haben, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Freitag unter Berufung auf die Strafanzeige, die die junge Frau bei der Guardia Civil gestellt hatte, meldete. Laut der "Bild-Zeitung handelte es sich um das Hotel "Club Cala Ratjada".

Einer der beiden Hauptverdächtigen soll die Urlauberin brutal an den Armen festgehalten haben, während ein zweiter sie vergewaltigte. Als es der jungen Frau gelang, aus dem Zimmer zu flüchten, meldete sie das Verbrechen an der Rezeption. Gegen 5.45 Uhr kam eine Patrouille der Lokalpolizei von Capdepera und traf die 18-Jährige weinend an. Die Ordnungshüter stellten bei ihr mehrere Druckstellen an Hals und Armen fest.

Einer der vier Verdächtigen wurde unterdessen inzwischen auf freien Fuß gesetzt, die drei weiteren befinden sich nach wie vor in der Obhut der Guardia Civil. Sie bestreiten die Vergewaltigung.

Auch über die Festnahmeaktion am Flughafen ist inzwischen mehr bekannt geworden: Die Polizisten konnten die mutmaßlichen Täter am Donnerstagmorgen anhand eines Fotos identifizieren. Die Tatverdächtigen hatten um 4.20 Uhr in Cala Rajada einen Bus bestiegen. Die vier Männer gingen später nicht als Gruppe durch die Handgepäckkontrolle, sondern einzeln an unterschiedlichen Laufbändern. Die Fahnder hatten sich unter die Sicherheitsleute gemischt und stürzten sich dann auf die Gesuchten. Bei ihnen soll es sich nach Berichten spanischer Medien unter Berufung auf die Ermittler um Bundesbürger türkischer Herkunft handeln. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung kommen sie aus Frankfurt/Main.