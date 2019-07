Mallorcas Polizei bekommt internationale Verstärkung

Ein italienischer Carabinero, zwei französische Gendarme und zwei deutsche Polizisten verstärken vom 1. Juli bis 30. September das Polizeiaufgebot auf Mallorca. Die Zusammenarbeit wird über das Programm "Sicherer Tourismus" gestaltet.

Der italienische Polizist ist in Calvià tätig, die beiden französischen Gendarmen in Sóller und Calvià und die deutschen Polizisten arbeiten mit der Guardia Civil in Can Picafort und Cala Rajada zusammen.

Der Delegierte der spanischen Zentralregierung auf den Balearen, Ramon Morey betonte am Freitag, die Zusammenarbeit helfe, Mallorca noch sicherer zu machen und die Kommunikation mit Urlaubern zu verbessern. (cls)