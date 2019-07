Polizisten führen mehrere Randalierer in Cala Rajada ab

Das Bade-Dorado Cala Rajada im Nordosten von Mallorca kommt nicht aus den Negativ-Schlagzeilen heraus. Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Deutschen erschütterten weitere gewalttätige Zwischenfälle den Ort: Beamte der Lokalpolizei nahmen den Vater eines bekannten Fußballers von Real Mallorca fest, der sich mit ihnen geprügelt hatte, nachdem er bei einem Musikfestival Straßenschilder, Stühle und sogar einen gelben Container ins Meer geschleudert hatte.

Die Polizisten führten auch einen zweiten Mann ab, der dem Festgenommenen zur Hilfe eilen wollte, als dieser in einen Wagen verbracht wurde. Insgesamt wurden bei dem Zwischenfall vier Ordnungshüter verletzt.

Ebenfalls in Cala Rajada richtete ein weiterer Mann Zerstörungen in der Rezeption des Hotels Son Moll an. Der Mann flüchtete, konnte aber von Beamten gestellt werde. Voller Blut wurde er ins Krankenhaus Manacor gebracht, wo er von der Guardia Civil festgenommen wurde.