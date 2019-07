Leiche auf Grünbereich eines Kreisverkehrs gefunden

Auf dem inneren Grünbereich eines Kreisverkehrs nahe dem Ex-Krankenhaus Son Dureta in Palma de Mallorca ist am Dienstag eine Leiche gefunden worden. Es handelte sich nach Polizeiangaben bei dem Toten um einen 82-jährigen Mann, der am Samstag in der Balearen-Hauptstadt verschwunden war.

Der leblose Körper befand sich zwischen den Sträuchern, es ist nicht bekannt, wie viele Tage er dort lag.

Die Polizei schließt nicht aus, dass dem Mann Gewalt angetan wurde. Deshalb wurde eine Autopsie in Auftrag gegeben.