Mann stürzt unweit von Mallorcas Lochfelsen 60 Meter zu Tode

Am Lochfelsen Sa Foradada im Norden von Mallorca ist am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ein Wanderer zu Tode gestürzt. Der Mann war nach Angaben der Hilfskräfte vom Mittwoch mit sieben Personen unterwegs. Sie hatten sich verlaufen. Der Unfall ereignete sich am Torrent des Olives, der Mann fiel 60 Meter tief.

Mitarbeiter der Guardia Civil und der Lokalpolizei Valldemossa begaben sich zum Unfallort.

Erst vor knapp einem Monat war in der Gegend ein britischer Bergsteiger zu Tode gestürzt. Er fiel etwa 15 Meter tief. Es handelte sich um einen etwa 20 Jahre jungen Mann.

Der Foradada-Felsen kann vom Aussichtspunkt am Son-Marroig-Anwesen, in welchem der Erzherzog Ludwig Salvator zeitweise gewohnt hatte, bestaunt werden.