Junger Mann stirbt bei Unfall an der Playa de Muro

Bei einem Verkehrsunfall an der Playa de Muro im Norden von Mallorca ist in der Nacht zum Mittwoch ein 27 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt. Der Wagen des Mannes war ungebremst gegen einen Verkehrskreisel geprallt.

Der Zusammenstoß, an dem nach Angaben der Polizei in Muro kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt gewesen war, ereignete sich gegen 2.50 Uhr. Polizei und Notärzte eilten zur Unfallstelle, doch für den 27-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (as)