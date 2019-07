Freundin von Sturz-Opfer moniert zu niedrige Balkone

Die Freundin eines am 7. Juni bei einem Balkonsturz in Magaluf im Südwesten von Mallorca ums Leben gekommenen Briten hat öffentlich die angeblich zu niedrige Höhe von Balkons in Spanien bemängeln. Per Twitter äußerte Mia S., dass dies ins Auge steche.

Freddie P. war aus einem zweiten Stockwerk an der Avenida Magaluf gefallen, der passionierte Fußballspieler wurde nur 20 Jahre alt.

Vor allem an- oder betrunkene Touristen stürzen im Sommer immer mal wieder in Magaluf und an der Playa de Palma von Hotelbalkonen. Das passiert manchmal absichtlich und manchmal unabsichtlich.