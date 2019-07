So bekommt Ihr Hund die nötige Abkühlung im Sommer

MM sagt Ihnen, wo Ihr Hund an heißen Sommertagen auf Mallorca die nötige Erfrischung bekommt. Neben dem Eintauchen ins kühle Nass helfen auch einfache Maßnahmen für zu Hause, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora in einer Auswahl zusammengetragen hat.

Hundestrände:

In Palma gibt es zwei Strandbereiche für Hunde: die felsige Playa "Es Carnatge" und die "Cala Gamba". In der Gemeinde Calvià im Inselsüdwesten haben Hunde das ganze Jahr über Zugang zu zwei spezifischen Gebieten: Punta Marroig, in Palmanova und Cala des Gats an der Costa de la Calma.

Bei Port de Pollença im Inselnorden befindet sich der Strand von Llenaire auf rund 600 Metern mit weißem Sand und kristallklarem Wasser. Auch "Na Patana" in Can Picafort bietet eine Sandfläche von gut 100 Metern. In Andratx im Südwesten der Insel können Hunde in der Cala Blanca schwimmen, die Bucht ist allerdings schwer zugänglich und hat wenig Sand.

Tierhalter sollten alle Unterlagen des Tieres bei sich tragen, sollte der Hund zu einer als "gefährlich" eingestuften Rasse gehören und sofern er einen Maulkorb tragen muss. Sollte der Kot des eigenen Tieres nicht entfernt werden, kann das Strafen von bis zu 300 Euro nach sich ziehen.

Weitere Hinweise: