Michael-Jackson-Show macht Station in Palma

Seit „Leaving Neverland” scheiden sich an Michael Jackson erneut die Geister. In dem Anfang 2019 erschienenen Dokumentarfilm werfen zwei Männer dem Pop-Star vor, sie als Kinder sexuell missbraucht zu haben. Die Familie des King of Pop, der vor zehn Jahren starb, weist diese Vorwürfe zurück.

Auch viele Fans lassen auf ihr Idol nichts kommen. Bestes Beispiel dafür ist die Show „Michael’s Legacy“, die am Samstag, 20. Juli, im Trui Teatre in Palma gastiert. Seit 2017 ist sie ununterbrochen auf Tour, mehr als 300.000 Menschen zwischen Málaga und Bilbao haben sie bisher gesehen.

Dieses Spektakel für alle Altersgruppen hat die Jackson Dance Company ins Leben gerufen. Von Beginn an war sie als Hommage an den König des Pop gedacht. Ihre Besonderheit: Sie ist ein getreues Abbild der Shows, die Jackson auf seinen Tourneen präsentierte, mit einer sorgfältig gestalteten Kulisse und exakten Repliken der Originalsongs.

Für die Umsetzung auf der Bühne sorgen elf Tänzerinnen und Tänzer, die Stimmen von Alejandro Trinidad und Iris Fernández, die Kostümbildnerin Yolanda Pinto, die Choreografin und Tänzerin Nuria Carreras, die außerdem zusammen mit Ximo Fillol die musikalische Leitung hat. Kurzum, eine Compagnie mit fast 20 Mitgliedern, die seit 2017 ununterbrochen auf Tournee ist.

Ximo Fillol ist nicht nur musikalischer Ko-Direktor des Spektakels, sondern auch Protagonist auf der Bühne. Unter seinem Künstlernamen Ximo MJ oder auch Ximo Jackson stellt der gebürtige Valencianer das Double des King of Pop dar. Von klein auf ein bedingungsloser Jackson-Fan, hat er bei diversen Wettbewerben schon in jungen Jahren eine Vielzahl von Preisen gewonnen und schließlich beschlossen, sein Hobby zum Beruf zu machen. Auf der Bühne punktet er seit mehr als zehn Jahren nicht nur mit seiner großen körperlichen Ähnlichkeit mit Jackson. Er beherrscht auch perfekt die Bewegungen, Gesten und Tänze, die sein berühmtes Vorbild bei seinen musikalischen Darbietungen aufs Parkett legte.

Die Show am 20. Juli beginnt um 21.30 Uhr. Karten für 30 bis 41 Euro gibt bei truiteatre.es und an der Abendkasse des Trui Teatre im Camí de Son Rapinya 29 in Palma. (mb)