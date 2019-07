Deià entfernt Zierpflanzen wegen Trockenheit

Die Blumendeko an den Fußgängerzonen parallel zur Straße von Sóller nach Valldemossa wird entfernt. Das hat der Bürgermeister von Deià, Lluís Apesteguía, angeordnet, um angesichts der anhaltenden Trockenheit Wasser zu sparen.

Die Bewässerung der Blumenkübel würde zu viel Wasser erfordern, hieß es. Und Wasser sei besonders in diesem Sommer knapp. Ebenfalls tabu: das Auffüllen von Swimmingpools, Autowaschen und die Gartenbewässerung. Der Bürgermeister erklärte die Maßnahmen am Dienstag in den sozialen Medien.