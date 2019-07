Trinkwasserspender auf Platz in Palma eingerichtet

Passanten können sich ab sofort auf der zentralen Plaça del Mercat in Palma de Mallorca an einem speziellen Spender mit Trinkwasser eindecken. Das städtische Reinigungsunternehmen Emaya nahm diesen zum Auffüllen von Flaschen gedachten Brunnen inzwischen in Betrieb.

Möglich gemacht wurde die neue Trinkwasserquelle durch eine private Spende, wie Emaya mitteilte. Ziel sei es, den Verbrauch von umweltschädlichen Plastikflaschen zu verringern.

Es handelt sich mallorcaweit um den ersten derartigen Wasserspender, laut dem Reinigungsbetrieb sollen noch viele weitere Folgen.

Die Verunreinigung des Meers durch Plastik ist ein Thema, das sich ob seiner Brisanz ungebrochen in den Schlagzeilen der Medien hält.