Guardia Civil eröffnet Wache in Briten-Hochburg Magaluf

Die Polizeieinheit Guardia Civil hat auf Mallorca eine neue Wache in der Ferienhochburg Magaluf eröffnet. Am Dienstag wurde der Sitz, der während der Sommersaison zwischen 9 und 21 Uhr geöffnet sein soll, an der Ausgehmeile Punta Ballena eingeweiht.

Zuvor gab es bereits eine Station an der Calle Sa Porassa, im Mai hat man sich auf einer Sitzung für die Verlegung hin zu einem der größten neuralgischen Punkte entschieden. Zuvor befand sich in dem Gebäude ein Tourismusbüro. Nachts sollen die Beamten Präsenz auf der Ausgehmeile zeigen, wie es am Dienstag hieß.

Der Hauptschwerpunkt der Beamten liegt auf der Kontrolle ausländischer Touristen. Immer wieder ist es in der Vergangenheit zu Straftaten in der Ferienhochburg im Südwesten Mallorcas gekommen, von Alkoholeskapaden und Schlägereien über Verletzte und Tote durch "Balconing" zu Vergewaltigungen.

Erst am vergangenen Wochenende soll eine Brite ein Mädchen in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben. Die Guardia Civil konnte den Mann noch am selben Abend festsetzen, obwohl sich die betroffene Britin gegen eine Anzeige entschied.