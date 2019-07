Nach Nazigruß will Palma Aufklärung für Schüler

Das Bild sorgte für Entsetzen im Internet: Schüler des konservativ angelehnten Colegio Llaüt im Parc Bit nördlich von Palma posieren mit spanischen Flaggen und Nazigruß. Nun reagiert Palmas Stadtverwaltung mit Aufklärungsversuchen.

Am Mittwoch kündigte man dort an, ab dem kommenden Jahr an öffentlichen Schulen Workshops anzubieten, die über das Thema Faschismus aufklären sollen. Dort werde neben den verheerenden Geschehnissen rund um den Holocaust auch thematisiert, welche Gefahren Intoleranz mit sich bringt.

Palmas Stadtrat für Bildung und Sprachpolitik, Llorenç Carrió, erklärte, dass das Thema, obwohl sich die Kinder entschuldigten und Nationalsozialismus Thema im Geschichtsunterricht sei, einer Schulung bedürfe, um mehr Verständnis zu wecken. Misstritte dieser Art würde man schließlich weltweit sehen. Der Dozent, der das Foto aufgenommen hat, wurde zwischenzeitlich vom Unterricht suspendiert.

Der Workshop für Schüler im Alter von 15 bis 18 Jahren soll vom Kollektiv Limud Mallorca durchgeführt werden, das Teil eines Netzwerks jüdischer Vereinigungen ist.