Anti-Tourismus-Schmierereien am Strand von Es Trenc

Der Strand von Es Trenc im Süden von Mallorca ist ein beliebtes Ausflugsziel für Urlauber. Nun haben Unbekannte an die dortigen Bunker, die im Sand stehen, tourismusfeindliche Sprüche geschmiert.

Tourist, posidonia is better than you und Tourist, murderer of the island (Tourist, Seegras ist wertvoller als Du und Tourist, Mörder der Insel) sind dort zu lesen.

Xisca Porquer (PP), die Bürgermeisterin der Gemeinde Campos, in deren Gemarkung sich der Naturstrand befindet, verurteilt die Schmierereien. Die Mehrheit der Bürger von Campos würde Qualitätstourismus befürworten.

In den vergangenen Jahren tauchten auf der Insel immer wieder Anti-Tourismus-Graffiti auf besonders in Palma. (cls)