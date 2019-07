Kaum jemand will auf den Strand von S'Illot

Der Strand von S'Illot im Osten von Mallorca will sich in diesem Sommer nicht so recht füllen. Das liegt daran, dass dort und im Meer noch immer Objekte, darunter viele Steine, herumliegen, die von der Flut am 9. Oktober 2018 in einem Sturzbach ins Wasser gespült worden waren.

Zwar hatten zum Beginn des Sommers Anwohner und professionelle Taucher den Strand und den Meeresgrund vom gröbsten Unrat befreit, doch das war offensichtlich nicht genug. Die Urlauber scheuen angesichts des weiterhin dort befindlichen Schmutzes inzwischen das Gebiet. Die Menschen haben Angst davor, sich an scharfkantigen Gegenständen zu verletzen.

Bei der Flutkatastrophe waren 13 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Deutsche.