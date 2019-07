Hitze macht Landebahn zeitweise unbrauchbar

Die Betreibergesellschaft des Flughafens von Mallorca, Aena, hat am Freitag zeitweise eine Start- und Landebahn schließen müssen. Die anhaltende Hitze hatte den Asphalt der Nordbahn von Son Sant Joan schwer in Mitleidenschaft gezogen. Dieser hatte sich an einigen Stellen gehoben, so dass am Nachmittag Arbeiter ausrücken mussten, um das Problem zu lösen.

Dank des schnellen Eingreifens der Airport-Beschäftigten konnte die Landebahn rasch wieder freigegeben werden, so dass es nur zu geringen Verspätungen kam.

Bei großer Hitze kann es passieren, dass sich Teerdecken heben. Zu solchen Phänomenen kam es im Sommer wiederholt auch auf deutschen Autobahnen.