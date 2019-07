TV-Tipp: Wie sieht Mallorcas Zukunft aus?

Die ZDF-Reportage befasst sich am Sonntag, 28. Juli, um 18 Uhr mit Mallorca. Genauer mit dem Imagewechsel, den sich viele für die Insel wünschen. Die neuen Regelungen in Sachen Alkoholgenuss veranlassen die Reporter zu der Fragestellung „Steht Mallorca damit am Wendepunkt? Entwickelt sich die Insel zu einem Ziel für Besserverdiener und Familien?”.

Das Kamerateam hat Menschen während ihres Urlaubs oder ihrer Arbeit auf der Insel begleitet. So zum Beispiel die Deutsche Gerlinde W., die seit 30 Jahren im Geschäft ist und vier Restaurants betreibt. Trotzdem stehe sie dem „Alkoholverbot” nicht nur kritisch gegenüber, heißt es in der Programmankündigung. Wo einige wenige sich nicht benehmen können, sei es durchaus sinnvoll.