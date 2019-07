Polizisten werfen Besetzer aus Haus auf Ibiza raus

Beamte der Guardia Civil haben auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza zwei Männer festgenommen, die gewaltsam in ein Gebäude in Cala de Bou eingedrungen waren und es besetzt hatten. Ein dritter Mann, nach dem noch gefahndet wird, verlangte offiziellen Angaben zufolge Geld vom Besitzer der Immobilie, um die Wohnung wieder freizugeben.

Die Polizisten beförderten die Besetzer inzwischen aus der Wohnung. Sie handelten gemäß einer Anweisung der Staatsanwaltschaft der Balearen vom 10. Juni, härter gegen "Okupas" vorzugehen.

Angesichts der Wohnungsnot kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Hausbesetzungen aauch auf Mallorca. Hier beherrschte beispielsweise im Frühling die Besetzung eines Landhauses in Palmas Vorort Son Sardina die Schlagzeilen, das von seiner Besitzerin lediglich für einen Kurzurlaub in Madrid verlassen worden war. Angesichts fehlenderVorgaben der Staatsanwaltschaft hatten Polizisten damals noch viel zurückhaltender agiert.