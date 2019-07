Anwohner von Cala Estància holen Objekte aus dem Meer

Anwohner und Fischer haben am Samstag am beliebten Strand von Cala Estància in Palma de Mallorca eine Saubermachaktion durchgezogen. Besonders hinter den Bojen im tieferen Wasser konnten sie allerhand Müll an die Meeresoberfläche befördern. Sie entdeckten unter anderem Zementblöcke, alte Anker und sogar ein Baugerüst.

Die Anwohner äußerten, dass man hier etwas unternommen habe, das andere Bewohner an weiteren Stränden auch dringend machen müssten.

Cala Estància liegt in der Einflugschneise des Flughafens und war lange Zeit der einzige Nichtraucherstrand auf Mallorca.