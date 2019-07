Strand von Ciutat Jardí schon wieder dichtgemacht

Obwohl es gar nicht geregnet hat, ist der beliebte Strand Ciutat Jardí in Palma de Mallorca am Montag erneut für Badegäste gesperrt worden. Aus Kreisen der Stadt verlautete der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge, dass ein Problem in der Kläranlage am Gros-Sturzbach diesmal die Ursache gewesen sei. Abwasser habe sich dort mit Leitungswasser vermischt und sei ins Meer geflossen.

Bereits in der Vergangenheit waren vor allem die Strände Can Pere Antoni und Ciutat Jardí immer wieder zugemacht worden. Das hatte aber hauptsächlich daran gelegen, dass wegen Regenfällen verdrecktes Wasser in die Bucht von Palma floss.

Ein Rückhaltebecken soll in der Zukunft den Zufluss von Schmutzwasser ins Meer unmöglich machen.