Perückenmann überfällt Hotel an der Playa de Palma

Der Überfall auf ein bekanntes Hotel an der Playa de Palma auf Mallorca durch einen mit einer Perücke versehenen Mann ist in der Nacht zum Montag kläglich gescheitert. Der ganz in Schwarz gekleidete Unbekannte drang nach Polizeiangaben gegen 2 Uhr in das Gebäude ein und bedrohte die an der Rezeption tätigen Mitarbeiter mit einer Pistole.

In diesem Augenblick bemerkten Sicherheitsmänner den Überfall und eilten den Hotel-Angestellten zur Hilfe. Daraufhin stürzte sich ein Rezeptionist auf den Angreifer, der inzwischen den Patronenrahmen seiner Waffe verloren hatte. Als sich ihm immer mehr Hotelmitarbeiter näherten, ergriff er die Flucht.

Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen und die Suche nach dem Täter aufgenommen, jetzt werden die Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet.

Bei der Waffe handelte es sich um ein Airsoft-Pistole, eine spezielle Druckluftwaffe,die beim taktischen Geländespiel Airsoft benutzt wird. Softairwaffen sind oft unter Lizenzen täuschend echt nachgebaute Replikate von echten Schusswaffen, die aber keine lebensgefährlichen Verletzungen herbeiführen.