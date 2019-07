60 Wildcamper am Es Trenc und nahe Cala Deià angezeigt

Mitarbeiter des balearischen Umweltministeriums haben am vergangenen Wochenende 60 Personen angezeigt, die auf Mallorca an unterschiedlichen unter Naturschutz befindlichen Stellen illegal zelteten. Bei der ersten Kontrolle wurden am Samstag sieben Camper unweit des Es-Trenc-Strandes aufgespürt.

Am Sonntag durchkämmten die Beamten dann das Gebiet nahe der Cala Deià und von Llucalcari in der Serra de Traumtana. Dort wurden 53 Camper entdeckt.

Die illegal hausenden Naturfreunde wurden aufgefordert, die Gegenden unverzüglich zu verlassen. Ihnen drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 6000 Euro. Sollte dem geschützten areal Schaden zugefügt worden sein, sind 100.000 Euro strafe durchaus möglich.

Auf den Balearen gibt es 13 geschützte Areale, wo auf keinen Fall gezeltet werden darf. Schilder weisen Wanderer darauf hin, dass dies untersagt ist.