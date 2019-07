Polizisten retten kollabierte Touristin vor Erstickungs-Tod im Flughafen

Am Flughafen von Palma de Mallorca ist am Montag eine Urlauberin im Sicherheitsbereich kollabiert. Die spanische Nationalpolizei teilte am Dienstag mit, dass der erste Helfer – es war ihr Begleiter – mit seinen Fingern im Hals der Frau stecken blieb, weil diese den Mund zugemacht habe. Daraufhin sei Blut geflossen.

Polizisten seien dann zur Tat geschritten. Die Frau habe bereits nicht mehr geatmet, sei aber bei Bewusstsein gewesen. Ihr Gesicht habe bereits die Farbe Dunkellila angenommen. Mit einer Taschenlampe habe ein Ordnungshüter es hinbekommen, den Mund der Touristin aufzusperren und die Finger ihres Partners herauszuziehen.

Professionelle Hilfskräfte konnten die Frau dann stabilisieren, sie wurde ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht.