Auf Ibiza werden Balkons als Wohnverschläge vermietet

In dem idyllischen Außenbereich des alten Wehrturms treffen sich junge Künstler aus der ganzen Welt zum VIII. Internationalen Klavierfestival. An drei Abenden spielen die Dozenten des Royal College of Music (London) Einzelkonzerte. SA/27. Juli: Dina Parakhina (Russland) - Russische Komponisten SO/28. Juli: Arina Lazgiian (Russland) - Bach, Liszt, Fauré DI/30. Juli: Vladimir Tropp & Tatiana Zelikman (Russland) - Einzelvortrag