Es ist kein Platz mehr in Portals Vells

Badegäste auf Mallorca haben jetzt eine gefährliche Situation in Portals Vells gefilmt. Ein großer Ausflugskatamaran mit 300 Gästen an Bord legt an der Bucht im Südwesten ab und drängt sich dabei haarscharf an anderen Booten und Badenden vorbei.

Das mächtige Schiff hat kaum Platz für sein Manöver, so voll ist die Bucht mit Yachten. "Portals Vells ist übervoll mit Schiffen", berichtet ein Augenzeuge. (cls)