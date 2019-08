Aggressive Urlauber am Flughafen Palma festgenommen

Am Airport von Palma de Mallorca wurden zwei aggressive Urlauber verhaftet. Foto: Youtube: Ultima Hora

Die Polizei hat am Donnerstagabend am Flughafen von Palma de Mallorca zwei Männer festgenommen. Wie die Tageszeitung "Ultima Hora" berichtet, hätten die beiden Touristen zuvor einen Beamten der Polizei und einen Wachmann in aggressiver Weise angegangen.

Weiter heißt es, die Personen seien erst kurz vor dem Vorfall auf der Insel gelandet, ehe es offenbar am Taxistand zu einer Auseinandersetzung kam. Als der Polizist und der Wachmann daraufhin eingriffen und das Vorzeigen der Ausweisdokumente verlangten, seien die Männer handgreiflich geworden.

In einem Fahrzeug der Polizei wurden sie schließlich zur Wache gebracht. (cze)