Schmutzwasser lief bei Can Picafort ins Meer

Eine ungeklärte Abwasserbrühe ist am Donnerstag in das Meer am Strand von Son Bauló (Can Picafort) auf Mallorca geflossen.

Schuld war ein Problem der Pumpstation, was wiederum darauf zurückzuführen ist, dass viele Menschen Dinge in der Kanalisation entsorgen, die eigentlich in den Müllsack gehören.

Anwohner erzählten der Zeitung Ultima Hora, dass Gemeindemitarbeiter sie vom Baden abgehalten hätten, weil das Wasser verunreinigt sei. Solche Situationen gebe es jedes Jahr, auch in anderen Gemeinden.

Ein Reinigungskommando sorgte dafür, dass die Pumpstation wieder funktionierte.