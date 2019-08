Polizistin wegen Mordfall von Sacramento R. suspendiert

Eine Beamtin ist wegen der unterlassenen Hilfe im Vorfeld des Mordes an der Mallorquinerin Sacramento Roca für 30 Tage vom Dienst suspendiert worden. Die 36-jährige Verkäuferin, die im November vergangenen Jahres in Palma an ihrem Arbeitsplatz von ihrem 45-jährigen Ex-Freund erstochen wurde, hatte ihren gewalttätigen Partner erst einige Tage zuvor bei der Polizei wegen Belästigung und Bedrohung angezeigt.

Die suspendierte Polizistin war zum damaligen Zeitpunkt stellvertretende Leiterin der Einheit für Frauen und Familie (UFAM) vor, die für den Schutz von Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt zuständig ist. Sie erhielt die Anzeige von einem Kollegen, sah aber keinen Anlass zum Handeln.

Die Generaldirektion der Nationalpolizei Mallorcas hat gegen diese in Form einer unbezahlten Freistellung eine Sanktion verhängt. Auch ihre Vorgesetzte musste sich neben drei weiteren Beamten ebenfalls in einem Disziplinarverfahren behaupten, welches mit der Suspendierung nun zum Abschluss kommt.

Der Fall hatte besonders in Palma für öffentliche Trauerbekundungen und Proteste gegen Gewalt an Frauen gesorgt. Die 36-Jährige hinterlässt zwei Kinder.