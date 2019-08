Muttermörder von Arenal will aus Knast ausbrechen

In der Jugendvollzugsanstalt Es Pinaret auf Mallorca ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Ausbruchsversuch gekommen. Ein Jugendlicher griff eine Vollzugsbeamtin an und versuchte ihr den Schlüsselbund zu entreißen. Offenbar hatte der 16-Jährige die Angestellte zuvor um Erlaubnis gefragt, auf die Toilette zu gehen.

Mit den Schlüsseln wollte er anschließend die anderen Insassen befreien. Er soll auch mit einer gut 60 Zentimeter langen Eisenstange bewaffnet gewesen sein, die er während eines Gärtnerkurses in der Anstalt entwendet hatte.

Dem Sicherheitspersonal, das den Angriff auf einem Bildschirm sehen konnte, gelang es schließlich, den jungen Mann zu entwaffnen und wieder einzusperren. Es soll sich um den 16-Jährigen handelt, der wegen Mordes an seiner Mutter in Arenal einsitzt. (cze)