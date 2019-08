Flughafen-Randalierer warfen mit Vodkaflaschen

Mittlerweile sind neue Details über den Vorfall am Flughafen von Mallorca bekannt geworden. Wie bereits berichtet, nahm die Nationalpolizei am Donnerstag zwei Männer am Airport fest.

Die beiden Schweizer (30 und 26 Jahre alt) hatten am Taxistand randaliert und wollten sich vordrängeln. Sie bedrängten und beleidigten andere Reisende und griffen das Sicherheitspersonal an. Taxifahrer und Sicherheitsleute mussten Urlauber in Sicherheit bringen, der Platz wurde so weit es ging geräumt.

Als schließlich die Polizei auftauchte, begannen die Männer mit Vodkaflaschen zu werfen. Die Beamten nahmen sie mit aufs Revier. Dort versuchten die Festgenommen sich selbst zu verletzen, indem sie mit dem Kopf gegen einen Computer schlugen.

Am Freitag mussten sie vor dem Haftrichter aussagen. (cls)