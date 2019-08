Rathaus nimmt die Stierkampfarena in Palma unter die Lupe

Das Rathaus von Palma hat am Freitag Inspektoren in die Stierkampfarena geschickt, um zu überprüfen, ob dort alles den aktuellen Vorschriften entspricht. Gecheckt wurden unter anderem Tierschutz- und Sicherheitsbestimmungen wie Brandschutz, auch ein Architekt war vor Ort.

Die Ergebnisse werden in der kommenden Woche erwartet. Dann wird auch das balearische Gesundheitsministerium Mitarbeiter in die Arena schicken, um diese unter die Lupe zu nehmen. Die Stierkampfarena in Palma gilt als in die Jahre gekommen. Die Corrida soll dort am 9. August stattfinden. (cls)