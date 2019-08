52-Jähriger stirbt nach Sturz von Hotelbalkon in Cala Major

Ein 52-jähriger spanischer Urlauber ist am Sonntagmorgen auf Mallorca ums Leben gekommen. Der Mann war vom Balkon seines Hotelzimmers in Palmas Stadtteil Cala Major gestürzt.

Er schlug auf einer Terrasse in der Nähe des Poolbereichs auf. Rettungskräfte konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei vernimmt nun Hotelgäste und -angestellte, um herauszufinden, was passiert ist. Der Leichnam wird noch am Sonntag obduziert. (cls)