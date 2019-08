Deutscher versucht Polizist an Playa de Palma zu ertränken

Ein deutscher Urlauber auf Mallorca hat versucht an der Playa de Palma einen Polizisten zu ertränken. Der Vorfall ereignete sich am Samstag um 5 Uhr an der Strandzone. Die Nationalpolizei wollte den 19-Jährigen festnehmen, weil er versucht hatte Urlauber im Morgengrauen an der Playa zu bestehlen.

Der junge Mann reagierte extrem aggressiv, er schlug den Beamten und versuchten, ihn im Meer zu ertränken. Seine Kollegen kamen dem Polizisten im Wasser zu Hilfe. Dieser erlitt Verletzungen an Kopf und Hals.

Dem Deutschen wird Raub, versuchter Totschlag und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. (cls)