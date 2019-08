Polizisten-Angreifer sitzt nun in Untersuchungshaft

Der 19-Jährige, der am Wochenende an der Playa de Palma festgenommen worden war, sitzt auf Mallorca nun in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter ordnete am Sonntag die Unterbringung an.

Der junge Deutsche war in den frühen Morgenstunden festgenommen worden. Polizisten griffen ein, als er Urlauber am Strand bestehlen wollte. Er griff daraufhin einen der Beamten an und wollte ihn im Meer ertränken. (cls)