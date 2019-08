Polizeiwache an der Playa de Palma nur sporadisch geöffnet

Die Wache der Lokalpolizei in Palmas Stadtteil Las Maravillas ist in diesem Sommer nur sporadisch geöffnet. Der Grund sei Personalmangel. In den vergangenen Jahren war die Dienststelle in Strandnähe an der Playa de Palma auf Mallorca durchgehend geöffnet.

So war die Wache am Sonntag gar nicht besetzt. Normalerweise wird dort im Sommer die Personaldecke mit Beamten und teilweise auch Übersetzern aufgestockt.

Anwohner und Touristen sollen sich an die Dienststellen der Nationalpolizei in der Urlauberzone wenden. (cls)