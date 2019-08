Volles Meer vor Palmanova auf Mallorca

Die Schutzorganisation Mallorca Blue beklagt die Überfüllung des Meeres vor Palmanova. In einem Video der Vereinigung ist zu sehen, wie sich dort an einem Sommertag Yacht an Yacht reiht. Die Naturschützer machten Aufnahmen, wie mehrere Skipper beim Lichten des Ankers das geschützte Seegras aus dem Meeresboden reißen.

Las degradaciones más graves a un hábitat protegido en Baleares se suelen dar a diario en los ecosistemas sensibles d las bahías, calas y ensenadas d Mallorca.

- Incumplimiento de la normativa de depuración.

- Incorrecta gestión de los abonos agrícolas.

Zwischen den Schiffen schwimmen mehrere Personen, während ein Jetski dazwischen hindurch rast. Der Meeresboden vor Palmanova ist mit Unrat übersät. Mallorca Blue weist daraufhin, dass die Belastung des Meeres durch den Schiffsverkehr enorm geworden sei.

Die Umweltschutzorganisation Gob fordert unterdessen die Küstenschutzbehörde auf, die Touristenboote nicht mehr nach Portals Vells fahren zu lassen. Es gebe keinerlei Sicherheitsbestimmungen, die andere Boote und Badegäste vor den großen Schiffen sichern würden. In der vergangenen Woche war ein Video veröffentlicht worden, das einen Ausflugskatamaran bei einem riskanten Ablegemanöver zeigt. (cls)