Strand in Peguera ist wieder freigegeben

Die Playa de Palmira ist am Mittwoch wieder zum Baden freigegeben worden. Die Wasserproben fielen negativ aus, das Meer ist also wieder sauber. Darüber informierten Versorgungswerke der Gemeinde im Südwesten von Mallorca, Calvià 2000, sowie der Hotelverband in Peguera.

Der Strand war am Dienstag gesperrt worden, weil Schmutzwasser ins Meer geflossen war. Das Leck an einem Abwasserrohr wurde inzwischen behoben. (cls)